Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ilk kez ortaya çıktı
Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov 5 Temmuz’dan bu yana ilk kez ortaya çıktı. Türkmen lider, pazartesi günü Türkmenbaşı şehrinde düzenlenen 1. Hazar Ekonomik Forumu’nun açılış programında konuştu
Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov 5 Temmuz'dan bu yana ilk kez ortaya çıktı.
Berdimuhammedov, pazartesi günü Türkmenbaşı şehrinde düzenlenen 1. Hazar Ekonomik Forumu'nun açılış programında konuştu. Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan temsilcilerine seslenen Türkmen liderin konuşması canlı olarak yayınlandı. Euronews.com'da Görüntüle