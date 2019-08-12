Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ilk kez ortaya çıktı

Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ilk kez ortaya çıktı

Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov 5 Temmuz’dan bu yana ilk kez ortaya çıktı. Türkmen lider, pazartesi günü Türkmenbaşı şehrinde düzenlenen 1. Hazar Ekonomik Forumu’nun açılış programında konuştu

12.08.2019 14:02
Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ilk kez ortaya çıktı

Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov 5 Temmuz'dan bu yana ilk kez ortaya çıktı.

Berdimuhammedov, pazartesi günü Türkmenbaşı şehrinde düzenlenen 1. Hazar Ekonomik Forumu'nun açılış programında konuştu. Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan temsilcilerine seslenen Türkmen liderin konuşması canlı olarak yayınlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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