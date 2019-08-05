Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un görüntüleri yayınlandı

Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un görüntüleri yayınlandı

Öldüğü haberleri yayılan ve yaklaşık üç hafta süredir kameralar karşısına çıkmayan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un pazar günü devlet televizyonunda görüntüleri yayınlandı

5.08.2019 19:39
Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un görüntüleri yayınlandı

Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan ve yaklaşık üç haftadır kameralar karşısına çıkmayan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un pazar günü devlet televizyonunda görüntüleri yayınlandı.

62 yaşındaki devlet lideri en son 15 Temmuz'da kameralar karşısına çıkarak torunlarıyla kedi severken görüntülenmiş ve kitap yazmak için tatile çıkacağını duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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