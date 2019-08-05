Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un görüntüleri yayınlandı

Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan ve yaklaşık üç haftadır kameralar karşısına çıkmayan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un pazar günü devlet televizyonunda görüntüleri yayınlandı.

62 yaşındaki devlet lideri en son 15 Temmuz'da kameralar karşısına çıkarak torunlarıyla kedi severken görüntülenmiş ve kitap yazmak için tatile çıkacağını duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle