Öldüğü iddia edilen Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un görüntüleri yayınlandı
Öldüğü haberleri yayılan ve yaklaşık üç hafta süredir kameralar karşısına çıkmayan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un pazar günü devlet televizyonunda görüntüleri yayınlandı
Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan ve yaklaşık üç haftadır kameralar karşısına çıkmayan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un pazar günü devlet televizyonunda görüntüleri yayınlandı.
62 yaşındaki devlet lideri en son 15 Temmuz'da kameralar karşısına çıkarak torunlarıyla kedi severken görüntülenmiş ve kitap yazmak için tatile çıkacağını duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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