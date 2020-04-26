Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlamdı Sağlık durumuna ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Kim'e ait olduğu düşünülen trenin geçtiğimiz haftadan itibaren yaşadığı bölgede park halinde olduğu ortaya çıktı.

Sağlık durumuna ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Kim'e ait olduğu düşünülen trenin geçtiğimiz haftadan itibaren yaşadığı bölgede park halinde olduğu ortaya çıktı. Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında, Kuzey Kore liderinin öldüğüne ilişkin olanları da içeren çeşitli söylentiler ortaya atıldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com