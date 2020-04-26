Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlamdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlamdı - Haber
Kim Jong Un, Dünya, Haber

Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlamdı

Sağlık durumuna ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Kim'e ait olduğu düşünülen trenin geçtiğimiz haftadan itibaren yaşadığı bölgede park halinde olduğu ortaya çıktı.

26.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:06
Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlamdı

Sağlık durumuna ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Kim'e ait olduğu düşünülen trenin geçtiğimiz haftadan itibaren yaşadığı bölgede park halinde olduğu ortaya çıktı.

Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında, Kuzey Kore liderinin öldüğüne ilişkin olanları da içeren çeşitli söylentiler ortaya atıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haber
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
İngiliz halkı koronavirüsü umursamadı! Güneşi gören dışarı akın etti Haber
İngiliz halkı koronavirüsü umursamadı! Güneşi gören dışarı akın etti
Bomba iddia: Trump, ABD Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak Haber
Bomba iddia: Trump, ABD Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haber
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haber
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölümler 23 bine yaklaşıyor Haber
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölümler 23 bine yaklaşıyor
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
'Karanlığın kraliçesi' lakaplı siyahi modelden büyük başarı!
"Karanlığın kraliçesi" lakaplı siyahi modelden büyük başarı!
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi
Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi
103 yaşındaki kadın, koronavirüs dahil üç ölümcül salgından sağ çıktı
103 yaşındaki kadın, koronavirüs dahil üç ölümcül salgından sağ çıktı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Semih Yalçın Angela Merkel Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Emrah Harun Tan Aslı Enver Haluk Levent
Spor Falcao Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar Ramazan Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlamdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 10:30:39. #1.15#
title