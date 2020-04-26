Öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlamdı
Sağlık durumuna ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Kim'e ait olduğu düşünülen trenin geçtiğimiz haftadan itibaren yaşadığı bölgede park halinde olduğu ortaya çıktı.
26.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:06
Sağlık durumuna ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ilişkin uydu görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Kim'e ait olduğu düşünülen trenin geçtiğimiz haftadan itibaren yaşadığı bölgede park halinde olduğu ortaya çıktı.
Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında, Kuzey Kore liderinin öldüğüne ilişkin olanları da içeren çeşitli söylentiler ortaya atıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com