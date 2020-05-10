Öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
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Öldüğü 2 hafta sonra fark edildi

Öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
10.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:54

Isparta'da 70 yaşındaki vatandaşın cesedi evinde çürümeye yüz tutmuş halde bulundu.

Isparta'da 70 yaşındaki vatandaşın cesedi evinde çürümeye yüz tutmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi 3633 sokakta ikamet eden Kerim Gülergün'ün (70) öldüğünü eve gelen ev sahibi fark etti. Eve odun almak için gelen ev sahibi kokunun gelmesi üzerine Kerim Gülergün'ün kaldığı yere bakınca, cesedi fark etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Kerim Gülergün'ün 2 hafta önce yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak Gülergün'ün cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - ISPARTA

Kaynak: İHA

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