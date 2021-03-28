Öldü zannedilip morga konmuştu; bu kez gerçekten hayatını kaybetti (2)

KOMŞUSU MORG OLAYINI ANLATTIAdana'nın Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde yaşadığı evde ölü bulunan 77 yaşındaki Hüseyin Yaradan'ın komşusu Filiz Korkmaz, 1970'li yıllarda geçirdiği trafik kazası sonucu ölü sanılıp, morga konduğu ancak yakınları tarafından yaşadığının fark...

KOMŞUSU MORG OLAYINI ANLATTI

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde yaşadığı evde ölü bulunan 77 yaşındaki Hüseyin Yaradan'ın komşusu Filiz Korkmaz, 1970'li yıllarda geçirdiği trafik kazası sonucu ölü sanılıp, morga konduğu ancak yakınları tarafından yaşadığının fark edildiği olayı anlattı.

Korkmaz, "Yıllar önce trafik kazasının ardından öldü diye hastanenin morguna götürülüyor. Sonra ailesine haber veriyorlar. Yakınları morga gidip baktıklarında, yaşadığını fark ediyorlar. Sonra servise çıkarıyorlar ve iyileştikten sonra hastaneden taburcu ediliyor" diye konuştu.YEMEK GÖTÜRDÜKLERİNDE ÖLÜ BULUNMUŞ

Yaradan'ın şeker hastası olduğu ve bir ayağının kesildiğini belirten Korkmaz, "Kardeşi ilgileniyordu her şeyiyle. Bu sabah da gelini yemek götürmüş. Daha sonra yatağa baktıklarında hareketsiz yattığını görmüşler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR