Öldü sanılan kişinin evinde uyuduğu tespit edildi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının öldüğünü düşünerek ihbarda bulunduğu kişinin evinde uyuduğu tespit edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının öldüğünü düşünerek ihbarda bulunduğu kişinin evinde uyuduğu tespit edildi.

Yalnız yaşayan Ümit Aydoğdu'dan (28) 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesiyle Aydoğdu'nun 8 Eylül Caddesinde bulunan ikametine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir apartmanın 5. katından bulunan eve arka balkondan giren polis ekipleri, Aydoğdu'nun ev içerisinde uyuduğunu belirledi.

Aydoğdu'nun sağlık ekipleri tarafından ateşi ölçülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Ümit Aydoğdu, izinli olduğu için telefonunu kapatarak dinlenmek istediğini belirterek, kendisine ulaşamayan yakınlarının öldüğünü düşünüp 112 Acil yardım ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Aydoğdu, AA muhabirine şunları söyledi:

"2 gündür izinliydim, çalışmıyordum telefonumu kapatarak eve uyumaya gittim. Herkes beni aramış ulaşamamış. Sonra polis ve ambulans geldi çok şükür durumum iyi. Sadece evde dinleneyim dedim, evime gelmeyen kalmadı. Polis, jandarma, ambulans herkes geldi. Hepsinden Allah razı olsun düşünmeleri bile yeter. Beni öldü zannetmişler."

Kaynak: AA