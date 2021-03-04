Öldü sanılan kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı
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Öldü sanılan kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı

04.03.2021 19:18 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:22
Öldü sanılan kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı

DÜZCE'de vatandaşlar, arsada hareketsiz halde yatan kişinin öldüğünü sanınca polise haber verdi.

DÜZCE'de vatandaşlar, arsada hareketsiz halde yatan kişinin öldüğünü sanınca polise haber verdi. Polis ekipleri, yatan Ahmet K.'nin ölü değil, alkollü olduğunu belirledi. Ahmet K., uyandırılıp evine gönderildi.

Düzce'ye bağlı Çay Mahallesi'nde bulunan arsada çimlerin üzerinde hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, müdahale etti. Bu kişi hareketsiz halde yatmayı sürdürünce, mahalleli öldüğünü düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Polis ekipleirnce yapılan kontrolde bu kişinin Ahmet K. olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet K.'nin alkollü olduğu ve uyuyakaldığını tespit etti. Ahmet K. ekipler tarafından uyandırılıp, evine gönderildi. 

 


Öldü sanılan kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı
Öldü sanılan kişinin alkollü olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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