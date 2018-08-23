"Öldü" Denilen DEAŞ Lideri Bağdadi, Ortaya Çıkan Ses Kaydında ABD ile Türkiye Arasındaki Krizi Anlatmış

Bir süre önce resmi makamlar tarafından ağır yaralandığına ve öldüğüne dair peş peşe çelişkili açıklamaların geldiği DEAŞ'in lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ses kaydı ortaya çıktı. Yetkililerin ses kaydının tamamen ona ait olduğuna dair incelemelere devam ederken, kayıtlarda Bağdadi, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimi ve Brunson'u anlatıyor.

SES KAYDINDA ÖRGÜT ÜYELERİNE CİHAT ÇAĞRISI YAPTI

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen son ses kaydında, örgüt üyelerine 'cihada' devam etme çağrısında bulunuldu. DEAŞ'ın medya organı tarafından paylaşılan ve Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürelen ses kaydında, terör örgütünün lideri, farklı konularda açıklamalarda yapıyor.

SON SES KAYDI EYLÜL 2017'DE YAYINLANMIŞTI

Reuters haber ajansı, ses kaydının Bağdadi'ye ait olup olmadığının henüz doğrulanmadığını aktarırken, Bağdadi'nin son ses kaydı Eylül 2017'de yayınlanmıştı.

TÜRKİYE-ABD ARASINDAKİ GERİLİM HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Bağdadi ses kaydında cihat çağrısı yaparken son dönemde bölgede yaşanan gerilim hakkında da açıklamalarda bulundu. Haber ajansları Bağdadi'nin ses kaydının yeni olduğunu Türkiye ile ABD arasındaki gerilim hakkında yaptığı açıklamalardan anladı.

"TÜRKİYE İLE ATIŞAN ABD İLE DALGA GEÇTİ"

Ses kaydında, ABD'li rahip Brunson dolayısıyla Türkiye'yle atışan ABD'yle dalga geçen Bağdadi, iki ülke arasında yaşananları da değerlendirdi.

"BRUNSON'UN SERBEST BIRAKILMAMASI ABD'NİN ZAYIFLIĞINI GÖSTERİYOR"

Henüz Bağdadi'ye ait olup olmadığı bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen ses kaydında, Türkiye'nin Pastör Brunson'u serbest bırakmamasının ABD'nin zayıflığının göstergesi olduğu savunuluyor.