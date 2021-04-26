Old Unity Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nda İkinci Hafta Şampiyonu oldu!
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Old Unity Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nda İkinci Hafta Şampiyonu oldu!

Old Unity Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nda İkinci Hafta Şampiyonu oldu!
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Turnuvanın üçüncü haftasında görüşmek üzere!

Old Unity Güngören Belediyesi Espor Turnuvası'nın ikinci haftasının şampiyonu oldu. Böylelikle Old Unity 1000 TL'lik ödülün sahibi oldu. The Academys'in organizatörlüğünü üstlendiği PUBG Mobile turnuvasına 81 ilden oyunseverler katılım sağladı.

Turnuvanın birinci haftasını şampiyon olarak tamamlayan Futbolist Academy'den sonra yarı final biletini elde eden diğer takım Old Unity oldu. Acaba üçüncü haftada düzenlenecek turnuvanın birincisi hangi takım olacak? Bu detayların hepsini çok kısa bir zaman içinde öğrenmiş olacağız.

Büyük finalin ödül havuzu ise 6000 TL. Sıralamaya göre ödül dağılımı ise şu şekilde olacak:

takım 3000 TL

takım 2000 TL

takım 1000 TL

Turnuvanın üçüncü haftası ise önümüzdeki hafta. Turnuvanın yayınını ise The Academys Twitch kanalından canlı olarak izleyebileceksiniz. Yayının gerçekleştirileceği Twitch kanalına gitmek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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