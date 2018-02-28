Ölçüleri Tutmayan Sazanlar Toplandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde pazar yerinde ölçüleri tutmayan sazan balıklarına İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ölçümler doğrultusunda ölçüleri tutmayan 25 kg sazan balığı toplatıldı. Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından el konulan balıklar Alaçam Milli Emlak Servisine teslim edildi. - SAMSUN