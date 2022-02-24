Ölçü ve tartı aletleri muayene müracaatları 28 Şubat'ta sona eriyor

EDİRNE (AA) - Edirne Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut, ölçü ve tartı aletleri muayene müracaatlarının 28 Şubat'ta sona ereceğini belirtti.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada ölçü aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerinin Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilmiş Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Yetkili Muayene Servisleri tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

Periyodik muayene müracaatı başvurusunu yapmayan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcılarının Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun "Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye idari para cezası verilir ve bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir" hükmü gereği cezalı duruma düşeceğini bildiren Akbulut, "Bu nedenle, ilgililerin, mağdur olmaması ve cezai durumlara düşmemesi bakımından damga sürelerini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin, bu yılki periyodik muayene müracaatlarını, şubat ayı sonuna kadar cins, özellik ve yetki alanına göre belirtilen mercilere yapmaları gerekmektedir." diye kaydetti.