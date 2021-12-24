Ölçü aletlerinin 2022 yılı muayene ve damgalama ücretleri belirlendi

Ölçü ve ölçü aletleri için gelecek yıl alınacak muayene ve damgalama ücretleri yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ilk, periyodik ve stok muayeneleri yapılan ölçü ve ölçü aletlerinden 2022 yılında alınacak muayene ve damgalama ücretleri belirlendi.

Buna göre, muayene ve damgalama ücretleri, uzunluk ölçüleri için metresine göre 1,4 lira ila 1,9 lira, hacim ölçekleri için 1,6 lira ila 64,6 lira, kütle ölçüleri için kilogramına göre 3,1 lira ile 121,4 lira olarak uygulanacak.

Şişelerde beher kalıp için ise muayene ve damgalama ücreti 960,9 lira olacak.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga ücretleri 55,8 lira ile 2127,6 lira aralığında uygulanacak. Otomatik tartı aletlerinde bu tutar 419,8 lira ile 699,6 lira arasında değişecek.

Hareket halinde bulunan yol araçları için otomatik tartı aletlerinde (aks kantarları) söz konusu ücret 750 lira, yük ve sarnıçlı vagonlar için 30 lira ve ölçü olarak kullanılan taşıtlar (vagonetler) için 21,1 lira olarak belirlendi.

Hububat muayene aletlerinde tutar 16,4 lira ile 24,6 lira arasında uygulanacak.

Muayene ve damgalama ücretleri gaz sayaçları için sınıfına göre 16,4 lira ile 133,3 lira, su sayaçları için anma debisine göre 3,1 lira ile 18,1 lira, elektrik sayaçları için ise 9,3 lira ile 72 lira arasında değişecek.

Taksimetreler 112 liraya, naklimetreler de 34,3 liraya muayene edilecek ve bu cihazların damgaları verilecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga ücretleri 94,1 lira ile 251 lira arasında olacak.

Takograf cihazlarının muayene ücreti 139,6 lira olarak uygulanacak.

Hız ihlal tespit donanımlarında ise saha muayenesi için 1577,7 lira, saha harici muayene için 901,5 lira alınacak.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

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