Olcay Gülpınar'dan coşkulu kurtuluş konseri
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Olcay Gülpınar'dan coşkulu kurtuluş konseri

Olcay Gülpınar'dan coşkulu kurtuluş konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri büyük bir coşkuyla sürüyor.

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri büyük bir coşkuyla sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerin son gecesinde Bozüyüklü sevilen müzisyen Olcay Gülpınar ve orkestrası sahne alarak birbirinden güzel parçaları, Bozüyüklü gençler için seslendirdi. Yoğun ilgi gören konser öncesinde ise "Sahne Senin" bölümünde genç yeteneklerden ilk olarak Zaman Meselesi adlı grup ve hemen ardından Bozüyük Belediyesi Tiyatrosu öğrencilerinden Esin Sütçü Söğütlü, Ahmet Üstün ve Zülal Acet Güllübudak sahne alarak hünerlerini sergiledi. Genç yeteneklerin sergilemiş olduğu başarılı performanslar beğeni ile izlendi. Daha önce yaptığı albüm ve çektiği klipler ile gündeme gelen ilçenin başarılı müzisyenlerinden Olcay Gülpınar kendi parçaları ile başladığı programına herkesin bildiği ve sevdiği şarkılarla devam etti. Gece boyunca sanatçıya eşlik ederek hep bir ağızdan şarkı söyleyen gençler doyasıya eğlendi. Olcay Gülpınar ayrıca sahnede ilk kez kendi şarkılarını da seslendirerek Bozüyüklü gençlerin beğenisine sundu. Programın sonunda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yoğun alkışlar eşliğinde geldiği sahnede Olcay Gülpınar ve orkestrasına bu güzel ve eğlenceli gece için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Programda ayrıca geçtiğimiz hafta yapılan kurtuluş etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik olarak düzenlenen Kurtuluş Kupası Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu Turnuvası'nda dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Genç sporcuları tek tek tebrik ederek ödüllerini veren Başkan Bakkalcıoğlu ve belediye başkan yardımcıları gençlere başarılar diledi. - BİLECİK

Olcay Gülpınar'dan coşkulu kurtuluş konseri
Olcay Gülpınar'dan coşkulu kurtuluş konseri
Olcay Gülpınar'dan coşkulu kurtuluş konseri
Olcay Gülpınar'dan coşkulu kurtuluş konseri
Olcay Gülpınar'dan coşkulu kurtuluş konseri
Olcay Gülpınar'dan coşkulu kurtuluş konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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