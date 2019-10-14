Olcan adın futbolu bıraktığını açıkladı

14.10.2019 14:46

Olcan Adın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Son olarak geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktığını şu ifadelerle duyurdu;

"Yaklaşık 21 yıldır sürdürdüğüm futbolculuk kariyerimi, edindiğim bilgi ve tecrübeyi ileri taşımak adına bugün itibariyle noktalıyorum. Hayatımın en büyük parçasını geride bırakmak hüzünlendirse de tüm yaşadıklarım ve sizleri tanıma şansı bulduğum için kalbim şükranla dolu. Hayatımın ilk yarısına veda ederken, her zaman yanımda olan aileme ve dostlarıma, bana güvenen tüm teknik direktörlerime, destekleriyle güç veren taraftarlara, ailem saydığım takım arkadaşlarıma ve bir şekilde hayatıma dokunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kariyerim boyunca yaşadığım her şey için çok mutluyum. Umarım ben de sizlerde güzel anılar bırakabilmişimdir."Futbol kariyerinde Fenerbahçe, Gaziantepspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Akhisarspor formaları giyen Adın, bu takımlarda oynadığı toplam 366 maçta 73 gol atarken, 64 gole de katkıda bulundu.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanmayı başardı.

Kaynak: DHA