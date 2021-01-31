Olaylı maçla ilgili Samsunspor'dan açıklama

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, bugün deplasmanda oynadığı ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının 88'inci dakikasında yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyası hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, bugün deplasmanda oynadığı ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının 88'inci dakikasında yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyası hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bugün Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan TFF 1'inci Lig 19'uncu hafta mücadelesinde Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor karşılaşmasının 88'inci dakikasında maçın hakemi Ramazan Keleş tarafından maçın sonucuna etki eden 'BARİZ' bir oyun kuralı hatası yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından bu kuralın açılımını paylaşmak istiyoruz. "IFAB'ın 2020 - 2021 yılı futbol sezonu için geçerli olan 'Futbol Oyun Kuralları' kitabı 8'inci maddesine göre;

Eğer hakem atışında top, en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyunun aşağıdaki durumlara göre tekrar başlaması gerekiyor;Eğer top rakip takımın kalesine girerse, kale vuruşu ile,

Eğer top takımın kendi kalesine girerse, köşe vuruşu ile başlaması gerekiyor. Şampiyonluk yolundaki gidişatımızı direkt etkileyecek olan bu hatanın telafisine yönelik olarak kulübümüz yasal süre içerisinde TFF'ye maçın tekrarlanması için başvuruda bulunacaktır. Bu maçta yaşananlara ilişkin kulüp açıklamamızı ise ilerleyen saatlerde resmi hesaplarımızdan ve internet sitemizden paylaşacağız. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ