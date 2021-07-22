Olaylı maçın ardından gözaltına alınan Boca Juniors kafilesinden 6 kişi serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olaylı maçın ardından gözaltına alınan Boca Juniors kafilesinden 6 kişi serbest bırakıldı

Olaylı maçın ardından gözaltına alınan Boca Juniors kafilesinden 6 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası maçının ardından statta çıkardıkları olaylar nedeniyle gözaltına alınan Boca Juniors kafilesinden 6 kişi serbest bırakıldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası maçının ardından statta çıkardıkları olaylar nedeniyle gözaltına alınan Boca Juniors kafilesinden 6 kişi serbest bırakıldı.

Brezilya emniyetinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ardından Boja Juniors kafilesinden adı açıklanmayan 6 kişinin gözaltına alınarak sorgulandığı belirtildi.

Stada maddi hasar verdiği tespit edilen iki kişiden her birinin 3 bin Brezilya reali (yaklaşık 5 bin lira) para cezasına çarptırıldığı, diğer 4 kişinin ise darp iddiasıyla daha sonra belirlenecek bir tarihte mahkeme önüne çıkacağı belirtildi. Söz konusu kişilerin serbest bırakıldığı da vurgulandı.

Kupanın son 16 turu rövanşında konuk olduğu Brezilya temsilcisi Atletico Mineiro'ya penaltılarda elenen Boca Juniorslı futbolcular, maçın ardından hakem ve Atletico Mineirolu oyuncuların soyunma odasına girmeye çalışmış, bu sırada güvenlik görevlileriyle çatışmıştı. Brezilya polisi, göz yaşartıcı gaz kullanarak olayları kontrol altına alabilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Boca Juniors'ın oyuncuları terör estirdi! Hakemleri rehin alıp polisle çatıştılar
Boca Juniors'ın oyuncuları terör estirdi! Hakemleri rehin alıp polisle çatıştılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Uluğ Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Muslera Arda Turan Rıza Çalımbay Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Olaylı maçın ardından gözaltına alınan Boca Juniors kafilesinden 6 kişi serbest bırakıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 12:15:24. #1.15#

title