Olaylı düğünde 6 kişi gözaltına alındı
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Olaylı düğünde 6 kişi gözaltına alındı

Denizli'de düğün sırasında gelin ve damadın aile üyelerinin tartışması kavgaya dönüşünce devreye çevik kuvvet girdi.

Olaylı düğünde 6 kişi gözaltına alındı
06.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:18

Denizli'de düğün sırasında gelin ve damadın aile üyelerinin tartışması kavgaya dönüşünce devreye çevik kuvvet girdi. 6 kişinin gözaltına alındığı olayda şahıslar polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde bulunan bir düğün salonun da meydana geldi. Düğünde alkol alan şahıslar tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda misafirler ayırmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kavga eden şahıslar birbirlerine saldırmaya devam etti. takviye ekip istenmesinin üzerine bölgeye polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Şahıslar, kendilerini ayırmaya ve sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. olayda bir kişi yaralanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Düğüne gelen misafirler ise olayın ardından bir bir salondan çıkarak evlerine dönmesi gözlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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