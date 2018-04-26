Olaylı Derbi Soruşturması: Zanlılar Adliyeye Sevk Ediliyor (1)

Olaylı Derbi Soruşturması: Zanlılar Adliyeye Sevk Ediliyor (1)

TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor.

Olaylı Derbi Soruşturması: Zanlılar Adliyeye Sevk Ediliyor (1)

TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden araçlara bindirilerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor. 

- İstanbul

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