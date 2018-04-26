Olaylı Derbi Soruşturması: Zanlılar Adliyeye Sevk Ediliyor (1)

Olaylı Derbi Soruşturması: Zanlılar Adliyeye Sevk Ediliyor (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHATatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor.

Olaylı Derbi Soruşturması: Zanlılar Adliyeye Sevk Ediliyor (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. 

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

-Genel ve detaylar

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