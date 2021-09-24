Olayların çıktığı Angers-Olympique Marsilya maçında taraflara ilk cezalar verildi

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 7. haftasında oynanan Angers- Olympique Marsilya karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle taraflara verilen ilk cezalar belirlendi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu aldığı karara göre, Angers takımının oynadığı stattaki bir tribüne Metz maçına seyirci alınmayacak. Olympque Marsilya'nın deplasmanda Lille ile oynadığı karşılaşmada da Marsilyalı taraftarlar stata alınmayacak.

Bu taraflara verilen ilk cezalar oldu. Disiplin Komisyonu nihai kararını 6 Ekim'de yapılacak toplantının ardından verecek.

Ligin 7. haftasında 22 Eylül'de oynanan ve golsüz berabere sona eren Angers-Olympique Marsilya maçında hakem bitiş düdüğünü çalmasının ardından konuk takımın taraftarları sahaya inmiş ve ev sahibi takımının taraftarlarının olduğu bölüme gitmişti.

Bunun üzerine taraftalar arasında kavga çıkmıştı. Olayda patlayıcı maddeler de kullanılmıştı. Güvenlik ekipleri olaya müdahale ederken, taraftarlara sakin olma çağrısında bulunulmuştu.

Olympique Marsilya kulübünün İletişim Sorumlusu Jacques Cardoze, Angers taraftarlarının Marsilyalı seyircileri tahrik ettiğini, hakaret içeren el hareketleri yaptığı ve patlayıcı maddeler attığını söylemişti.

Marsilyalı taraftarlarının tüm bunlara yanıt verdiğini ifade eden Cardoze, maçlarda yaşanan klasik senaryonun olduğunu ve kimseyi suçlamadığını aktarmıştı.

Cardoze, sadece bir takımın değil kolektif bir sorumluluğun söz konusu olduğunu belirterek, "İnsanların sorumluluk almalı. 15 ay boyunca statlardan mahrum kaldık. İnsanlar futbol seyretmeye geliyoruz diyecek kadar akıllı değil. Büyük üzüntü hissediyorum." demişti.

Golsüz berabere sona eren karşılaşmayı 500 Marsilya taraftarı seyretmişti.

18 Eylül'deki Lens-Lille ve 22 Ağustos'taki Nice-Olympique Marsilya karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı ve bu son iki takım cezalar almıştı. Nice'in biri askıya alınmak üzere iki puanın silinmesine, Marsilya'nın evindeki 3 maçı ise tarafsız sahada oynamasına ve karşılaşmanın daha sonra belirlenecek bir tarihte tarafsız sahada seyircisiz olarak yeniden oynanmasına karar verilmişti.