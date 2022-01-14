Olayların aydınlatılmasına burada ışık tutuluyor

KONYA (İHA) - Konya ve çevre illere hizmet veren Konya Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı'na olay yerlerinden getirilen bulgular, adli gerçeğin ortaya çıkarılarak suç teşkil eden olayların aydınlatılması amacıyla incelenerek raporlanıyor. Çalışmalarda tüm detaylar tek tek inceleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı olarak Konya Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Şubesinde bulunan laboratuvar, Konya, Karaman ve Aksaray gibi iller ve ilçelerine hizmet veriyor. Olay Yeri İnceleme birimleri kanunlarda kendisine verilen yetkiler doğrultusunda meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla, olay yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak araştırılması, elde edilen bulguların tespiti, kayıt altına alınması ve dokümantasyonu, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini yerine getiriyor. Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, özel donanımlı araçlarla olay yerinden elde ettiği bulgular, ince bir çalışmaya kapı aralayarak adli gerçeğin ortaya çıkarılmasında büyük rol oynuyor.

Balistik İnceleme, Belge İnceleme, Kimyasal İnceleme, İz İnceleme, Biyolojik İnceleme, Ses Görüntü Data İnceleme detaylı çalışmalarını titizlikle yerine getiren Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera eşliğinde açılıp kaydedilen bulgular, ilgili şube müdürlüklerine yönlendiriliyor. Cinayet, hırsızlık, gasp, resmi belgede sahtecilik ve ölümlü kaza gibi bir çok alanda ekiplerin olay yerinde tek tek topladığı bulguların dijital ve fiziki sistemlerle yalnızca ilgili kişiler tarafından incelenerek raporlanmasının ardından güvenli bir şekilde ilgili soruşturma kapsamına dahil ediliyor.

Olayın aydınlatılması için her şey en ince detayına kadar inceleniyor

Olay meydana geldikten sonra ilk olarak ekibin olay yerine intikal ettiğini ve daha sonraki çalışmaları özetleyen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Elif Şahin, "Ekiplerimiz olayın mahiyetine göre gerekli incelemeleri yaparak soruşturmacı birim ile irtibata girer. Bu doğrultuda Cumhuriyet Savcılığının ve haber merkezinin talimatlarıyla olay yerine ulaşarak çalışmalar başlar. Bu süre zarfında ekiplerimiz donanımlı araçlarla ve gerekli kitlerle olay yerine gider. Ekiplerimiz buradaki çalışmaları detaylı bir şekilde yapar daha sonrasında şubemize tekrar geri dönüş yaparak delilleri getirir. Müdürlüğümüze geldikten sonra olayla ilgili bulgular delil muhafaza ve delil amirliğine teslim edilir. Bundan sonra ise laboratuvarda incelenmesi gereken deliller bu alana, diğer olay yerinden tozlama yöntemiyle toplanan deliller ise parmak ve vücut izleri kimlik tespit büro amirliğimize verilir. Buradaki uzman ekiplerimiz tarafından ön inceleme yapılmasının ardından sisteme girilmesi gereken izler ve bulgular 'Otomatize Edilmiş Parmak İzi Tanıma Sistemi' (AFIS) sistemine eklenir. Sistem üzerinde kayıtlı olan izler ile olay yerinden toplanan izler bu sistem üzerinden karşılaştırılır. Bu doğrultuda personellerimiz tarafından tespitler yapılır. Tespit yapıldıktan sonra ilgili birimlere sonuçlar paylaşılır ve Cumhuriyet Savcılığına da bilgi verilmesinin ardından ilgili yazışmalar yapılır" dedi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki alanları anlatan Komiser Yardımcısı Elif Şahin, "Şubemiz bünyesinde laboratuvar amirliğimiz bulunmaktadır. Olay yerinde elde edilen bulgular şubemize getirildikten sonra iz incelemesi yapılmak üzere çalışmalar başlatılır. Biz Konya Olay Yeri Şube Müdürlüğü olarak bölge konumunda olduğumuz için laboratuvarımızdan dolayı Karaman ve Aksaray'dan da elde edilen bulgular şube müdürlüğümüze gelir ve gerekli incelemeler ve tespitler yapılarak tekrar ilgili birimlerimize teslim edilir" diye konuştu. - KONYA