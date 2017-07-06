Olayla İlgisi Olmayan Anne ve Oğlu Silahlı Kavgada Yaralandı

Olayla ilgisi olmayan anne ve oğlu silahlı kavgada yaralandı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Böğürtlen kırsal mahallesinde meydana gelen kavgada, gelen sesler üzerine komşusunun evine giden bir kadın ve oğlu silahtan çıkan mermilerle yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Böğürtlen kırsal mahallesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Çelik ailesi fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmayı duyan Çelik ailesinin komşuları, aile fertlerini ayırmak için olayın yaşandığı eve akın etti.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, Çelik ailesinin komşusu olan Fadile T. ile 5 yaşındaki oğlu Emir T'ye isabet etti.

Yaralılardan Fadile T. çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilirken, oğlu Emir T. Diyarbakır'a kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, merminin bacak kısımlarına isabet ettiği öğrenildi.

Olayı haber alan yaralı yakınları hastaneye akın etti. Yaralıların bazı yakınları hastane bahçesi ve acil servis girişinde baygınlık geçirdi.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirdiği Jandarma ekipleri, yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sürerken, kavga sırasında silahı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için soruşturma başlatıldı.