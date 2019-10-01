Olayda ağır yaralanan tuvalet bekçisi konuştu

01.10.2019 09:29

Aydın'da geçtiğimiz gün Efeler İlçe Merkezi'ndeki Bey Cami tuvaletini işleten şahsın boğazının kesilerek ağır yaralanması olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Ameliyat edilip 2 gün yoğun bakım servisinde kaldıktan sonra taburcu edilen 38 yaşındaki Basri Savaş, cami avlusunu tükürüp kirlettiği için uyardığı 62 yaşındaki V.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.



Olayın bazı yayın organlarında 50 kuruş eksik verilen tuvalet parası yüzünden sanki kendisinin V.K.'nin boğazını keserek ağır yaraladığı şeklinde yayınlandığını ve işin aslının kesinlikle böyle olmadığını belirten Basri Savaş, "Öldürülmek istenen ben idim. Şahıs alkollüydü. Boğazımı boydan boya kesti. Serbest kaldı. Çevremde yanlış anlaşıldığım gibi, şahıs serbest kaldığı için hayatımdan endişe ediyorum" dedi.



Olay günü kendisini bıçakla ağır yaralayan şahsın alkollü olduğunu da ileri süren Basri Savaş, "V.K. isimli şahıs olay günü saat 16: 00 sıralarında tuvalete geldi. Tuvaleti kullandı. Ücret 1,5 TL olmasına rağmen 1 lira ödedi. Kendisine bir şey demedim. Tuvaletten çıktıktan sonra cami avlusuna tükürüp çevreyi kirletmeye başladı. Kendisini uyardım. Bir süre sonra düşüp burnunu kırmış. Polise gidip şikayetçi olunca, polisler beni alıp karakola götürdü. İfade verdim tekrar işime döndüm" dedi.



"Tekrar yanıma geldi, müşteri ile ilgilenirken bıçakladı"



Olaydan yaklaşık 2 saat sonra V.K.'nin tekrar yanına geldiğini belirten Basri Savaş, "Gelince 'Ben senin babanın yaşındayım' dedi. Ben de kendisine bir şey yapmamama rağmen gönünü alıp helalleştim. Hatta kulübeme girip yanıma oturdu. Bir hanım müşteri tuvaleti kullandı. Ödeme yapmak için geldiğinde onunla ilgilenirken belinden bir anda bıçak çıkarıp boğazıma dayadı. 2 yoğun bakımda kaldım. Ölümden döndüm. Zarar gören ben olmama rağmen olayın tuvalet parasını 50 kuruş eksik verdiği gerekçesi sanki benim V.K.'yi öldürmeye kalktığım şekilde haber olmasına çok üzüldüm. Öldürülmek istenen V.K. değil benim. Olayı gerçekleştiren şahıs serbest kaldı, halen can güvenliğimden endişe ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA