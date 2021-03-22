Olaya müdahale eden polis, arbede sırasında silahla yaralandı
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Olaya müdahale eden polis, arbede sırasında silahla yaralandı

22.03.2021 00:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:33
Olaya müdahale eden polis, arbede sırasında silahla yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde ev ve iş yeri kurşunlama olayına giden polis, burada çıkan arbedede kimliği belirsiz bir kişinin silahla ateş açması sonucu hafif şekilde yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde ev ve iş yeri kurşunlama olayına giden polis, burada çıkan arbedede kimliği belirsiz bir kişinin silahla ateş açması sonucu hafif şekilde yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Plakasız otomobil ile bölgeye gelen yüzleri maskeli kimliği belirsiz maskeli şüpheliler, dışarıda vatandaşların olduğu sırada bir ev ve iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. Şans eseri silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde toplanan ve aralarında arbede yaşayan grubu müdahale etti. Bu sırada 1 polis, kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla bacağından hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis, tedaviye alındı. Her iki olayın faillerini tespit edip, yakalamak çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 


Olaya müdahale eden polis, arbede sırasında silahla yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / KOZAN (Adana)

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