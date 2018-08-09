Olay Yerine Giden Polis Ekibine Silahlı Saldırı

Gaziantep'te bir mahallede çıkan kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekibine tüfekle ateş açıldı. Olay sonrası motosikletle kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşanan kavgaya müdahale etmek üzere olay yerine giden polis ekibine kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Olay sonrasında motosikletle kaçan M.K. ve N.Ö. isimli şüpheli şahıslar, yapılan takip sonucu gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında 1 adet pompalı tüfek, 3 adet dolu fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Olayda bir ekip otosu hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - GAZİANTEP