Olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatları devam ediyor - Haberler
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Olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatları devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından olay yeri inceleme aracı 'Kıraç'ın teslimatlarının devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda 10 adet Kıraç, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) envanterine eklendi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından EGM'ye Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı "Kıraç"ın teslimatlarının sürdüğünü kaydetti. EGM envanterine 10 adet Kıraç'ın teslim edildiğini belirten Demir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "EGM'nin olay yeri incelemelerini daha etkili yapabilmesi için ürettiğimiz KIRAÇ Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı'nın teslimatlarını sürdürüyoruz. Son olarak 10 adet KIRAÇ'ı EGM'ye teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, İsmail Demir, İnceleme, Medya, 3. Sayfa, Haber

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