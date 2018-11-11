Olay Yeri Bariyer ve Çadır Sistemi"Ne Patent Aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yeri bulunan Bünyamin Sivri, olay yeri bariyer ve çadır sistemi geliştirerek patentini aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) 9 yıl önce proje ve tasarım çalışmalarına başlayan Sivri, olay yeri bariyeri ve çadır sistemi geliştirerek 1,5 yıl önce patentini aldı.

Sistemin seri üretimine geçmeye karar veren Sivri, Bafra ilçesinde iş yeri açtı.

Sivri'nin geliştirdiği sistemde, 1 metre uzunluğundaki metal çubuklara istenilen yükseklikte branda ekleniyor. Metal çubuklar, birbirine eklenerek istenildiği kadar uzatılabiliyor.

Sistemin altında da yine metal çubuk bulunuyor. Sistem istenildiğinde çubuklar birleştirilerek kare veya dikdörtgen bariyer, istenildiğinde de çadır şeklini alabiliyor.

Sistemi bireysel olarak isteyenlere veren Sivri, Emniyet Genel Müdürlüğünün açacağı ihalelere de girmeyi planlıyor.

Bünyamin Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre İŞGEM'de projenin Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğünü, daha sonra üretim için Bafra ilçesinde iş yeri kurduğunu söyledi.

Adli olaylar veya kazalar nedeniyle olumsuz görüntüler oluşabildiğine işaret eden Sivri, "Bu çalışmayı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin tavsiyesi doğrultusunda hazırladık. Çok kapsamlı, özellikli olay yeri bariyer ve çadır sistemi geliştirerek patentini aldık. Bu sayede olay mahallinden geçen vatandaşlar, parçalanmış ceset gibi görüntüleri görmeyecek. Ayrıca bilinçsizce müdahale nedeniyle delillerin kararmasının da önüne geçilmiş olacak." dedi.

Geliştirdiği sistemin büyük şehirlerdeki alışveriş merkezleri tarafından da satın alındığını anlatan Sivri, şöyle devam etti:

"Adli veya asayiş olaylarında delillerin kaybolmaması veya zarar görmemesi için genellikle güvenlik şeridi çekilir. Suç aleti veya ölen kişi açıkta bekletilir. Geliştirdiğim sistemde olay yeri inceleme ekibinin gelmesi beklenirken ceset çadırı ve olay yeri bariyer sistemi, olay yerine ilk gelen ekip tarafından konulabilecek. Bir kişi tarafından taşınabilen ve rahatça kurulabilen çadır ve bariyer sistemi, farklı amaçlar doğrultusunda da kullanılabiliyor. Ceset veya suç aletinin, delillerin örtülmesini sağlayan çadır, yağmurun da delillere zarar vermesini engelliyor."

Bünyamin Sivri, geliştirdiği sistemin yurt içi ve yurt dışına pazarlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.