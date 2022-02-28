Olay Yaratan Kareler
Snob Magazin - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Eda Pera Küçük, doğum gününde paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada olay yarattı. Oyunculuk eğitimlerine devam eden Eda Pera Küçük'e yorum yağdı. İşte detaylar...
Eda Pera Küçük, doğum gününde paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Oyunculuk eğitimlerine devam eden sunucu, Instagram'dan yayınladığı karelerle olay yarattı. Doğum gününde çektirdiği pozlarla Eda Pera Küçük'e yorum yağdı. DM'den yüzlerce mesaj alan Küçük'e hayranları, "Kadın her haliyle seksi" mesajlarını gönderdi. Sunucu, oyunculuk eğitimlerine devam ederken, bu dönemde gelen senaryoları da değerlendiriyor.
Snob Magazin - Magazin