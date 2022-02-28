Olay Yaratan Kareler

Eda Pera Küçük, doğum gününde paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Oyunculuk eğitimlerine devam eden sunucu, Instagram'dan yayınladığı karelerle olay yarattı. Doğum gününde çektirdiği pozlarla Eda Pera Küçük'e yorum yağdı. DM'den yüzlerce mesaj alan Küçük'e hayranları, "Kadın her haliyle seksi" mesajlarını gönderdi. Sunucu, oyunculuk eğitimlerine devam ederken, bu dönemde gelen senaryoları da değerlendiriyor.

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