Olay TV kimin? Olay Tv nerede? Olay Tv kadrosunda kimler var? Nevşin Mengü Olay TV kadrosuna dahil oldu mu? Bursa yerel televizyon kanalı Olay TV, 2019 yılına kadar İş İnsanı Cavit Çağlar'a aitti. 2019 yılında kapanan kanalın yeni sahibi kim? Olay TV kime ait? Olay TV nerede? Olay Tv uydu frekans bilgileri!

2019 yılında Kanal İş insanı Hüseyin Kalkan'a satıldı. 2020 yılında ise yeniden satışa başladı. Olay TV nerede? Olay TV kadrosunda kimler var? OLAY TV KİMİN? 1994-2019 yılları arasında Bursa'nın yerel televizyon kanallarından biri olan Olay TV, sahibi Cavit Çağlar tarafından yayın hayatı sonlandırılmıştı. Daha sonra kanal İş İnsanı Hüseyin Kalkan'a satıldı. 2020 yılında kanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın bir ekip tarafından devralındığı iddia edildi. OLAY TV NEREDE? Gürsu, Bursa'da bulunan kanalın adresi ise; Bursa Olay Tesisleri, Fethiye Mahallesi Sanayi Cadde no: 317/A Nilüfer/ BURSA. OLAY TV UYDU FREKANS BİLGİLERİ Frekansı: 12685 Polarizasyon Değeri: Vertical (Dikey) Kapsama: Batı SR: 30000 FEC: 2/3 Paket İsmi: TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 8 Tip: SD Kategori: YEREL Şifre: Şifresiz OLAY TV KADROSUNDA KİMLER VAR? CNN Türk ekranlarından ayrıldıktan sonra gazete ve dijital mecralarda görmeye alıştığımız Nevşin Mengü yeniden televizyon ekranlarına dönüyor. Medyaradar'da yer alan habere göre, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Olay TV, Mengü'yü kadrosuna kattı. Deneyimli gazeteci yeni sezonda Olay TV'nin ana haber bülteninde izleyici ile buluşacak.