(olay sonrasının güvenlik kamerası görüntüsüyle) BAKIRKÖY'DE DANSÇI LİSE ÖĞRENCİSİ BIÇAKLANDI.
BAKIRKÖY'de aynı zamanda profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan Tamalan başka bir lisenin öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.
"DUYDUK Kİ SERBEST BIRAKILMIŞ. BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIK."Gencin dayısı Zafer Aldoğan, saldırganın serbest kalmasına üzüldükleri söyledi. Aldoğan, "Okul çıkışında dövülüyor. Yetmezmiş gibi bir kişi tarafından bıçaklanıyor" dedi. Yeğenin bir çok ödülü olduğunu ve grubuyla dans yarışmalarında Türkiye'yi ülkemizi temsil ettiğini belirten dayı Aldoğan, "Halbuki bizim çocuğumuz bu işlerin içinde olmayan kendi işinde gücünde bir çocuk. Sokakta gezen bir çocuk değil. O sırada 3 kişiler. Hepsi darbe alıyor ama 2'si kaçıyor ama Berhan kaçamıyor" diye konuştu. Gencin bir başka akrabası Ruhi Özek ise, "Ailesine bağlı bir çocuk. Dövüşle kavgayla işi olmayan bir insan. Çocuğun hayatı tehlikesi var. O gruplarla hiç bir ilgisi yok" şeklinde konuştu. Saldırgan B.Ç.'nin de aralarında olduğu bir grubun daha önce de bir başka öğrenci grubunu darp ettiği iddia edildi. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIÖte yandan olay sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı . Görüntülerde saldıran kişilerin kaçtığı ve olay yerinde çevredekilerin toplantığı görülüyor
Görüntü Dökümü-------------
Dans ettiği görüntülerOkulundan görüntüAile yakınları ile röportajHastaneden görüntü
Saldırganın önceki olayla ilgili cep telefonu görüntüsü
- İstanbul