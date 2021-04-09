Olay ihbarına giden polislere özel öğrencilerden sürpriz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olay ihbarına giden polislere özel öğrencilerden sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Olay ihbarına giden polislere özel öğrencilerden sürpriz

Kocaeli'de olay ihbarına giden polis ekipleri, özel öğrencilerin Polis Haftası kutlaması için hazırladıkları sürprizle duygu dolu anlar yaşadılar.

Kocaeli'de olay ihbarına giden polis ekipleri, özel öğrencilerin Polis Haftası kutlaması için hazırladıkları sürprizle duygu dolu anlar yaşadılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri, polis ekipleri için özel bir kutlama düzenlediler. 10 Nisan Polis Günü münasebetiyle düzenlenen sürpriz etkinlikte Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nden gelen "olay var" ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kurum binasına gelen polis ekipleri, öğrenciler tarafından merkezin bahçesine yönlendirildi. Bahçe kapısının açılmasıyla içeri giren polisler, bahçede ellerinde Türk Bayrakları ve konfetilerle bekleyen özel öğrenciler tarafından karşılandı.

Öğrencilerin patlattıkları konfetiler ve ellerindeki taşıdıkları Türk bayrakları ile "Türk Polisi Huzur ve Güven Verir" pankartını gören polisler ise duygu dolu anlar yaşadı. Kendileri için sürpriz hazırlayan özel öğrencilerle kısa süre zaman geçirerek hatıra fotoğrafları çekilen ekipler, öğrencileri polis araçlarıyla gezdirerek teşekkür ettiler.

Özel öğrenciler ise elleriyle yaptıkları seramik ürünlerini ve anahtarlıkları polislere hediye ettiler. Hatıra olarak çekilen fotoğrafla birlikte etkinlik sona erdi. - KOCAELİ

Olay ihbarına giden polislere özel öğrencilerden sürpriz
Olay ihbarına giden polislere özel öğrencilerden sürpriz
Olay ihbarına giden polislere özel öğrencilerden sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Olay ihbarına giden polislere özel öğrencilerden sürpriz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:56:58. #1.14#
title