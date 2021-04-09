Olay ihbarına giden polislere özel öğrencilerden sürpriz

Kocaeli'de olay ihbarına giden polis ekipleri, özel öğrencilerin Polis Haftası kutlaması için hazırladıkları sürprizle duygu dolu anlar yaşadılar.

Kocaeli'de olay ihbarına giden polis ekipleri, özel öğrencilerin Polis Haftası kutlaması için hazırladıkları sürprizle duygu dolu anlar yaşadılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri, polis ekipleri için özel bir kutlama düzenlediler. 10 Nisan Polis Günü münasebetiyle düzenlenen sürpriz etkinlikte Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nden gelen "olay var" ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kurum binasına gelen polis ekipleri, öğrenciler tarafından merkezin bahçesine yönlendirildi. Bahçe kapısının açılmasıyla içeri giren polisler, bahçede ellerinde Türk Bayrakları ve konfetilerle bekleyen özel öğrenciler tarafından karşılandı.

Öğrencilerin patlattıkları konfetiler ve ellerindeki taşıdıkları Türk bayrakları ile "Türk Polisi Huzur ve Güven Verir" pankartını gören polisler ise duygu dolu anlar yaşadı. Kendileri için sürpriz hazırlayan özel öğrencilerle kısa süre zaman geçirerek hatıra fotoğrafları çekilen ekipler, öğrencileri polis araçlarıyla gezdirerek teşekkür ettiler.

Özel öğrenciler ise elleriyle yaptıkları seramik ürünlerini ve anahtarlıkları polislere hediye ettiler. Hatıra olarak çekilen fotoğrafla birlikte etkinlik sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı