Olay falcının kim olduğu ortaya çıktı
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Olay falcının kim olduğu ortaya çıktı

Olay falcının kim olduğu ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Onedio'nun iddiasına göre; Hadise ve Reza Zarrab'ın ilişkisini Ebru Gündeş'e söylediği iddia edilen falcının, 'Atiye' dizisinin uyarlandığı eser olan 'Dünyanın Uyanışı' kitabının yazarı Şengül Boybaş olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi
Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanlayan Hadise'ye en büyük destek Kaan Yıldırım'dan geldi
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Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım

Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a 'hayatında başka kadınlar' olduğunu ileri sürerek boşanma davası açmıştı. Bu isimlerden birinin Hadise olduğu iddia edilmişti. Hadise bu iddialardan sonra, "Kimse benim namusa leke süremez" diyerek, sert tepki göstermişti. Orkun Ün ise bugün Hürriyet gazetesinin Kelebek'in ekinde kaleme aldığı yazısında, "Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in yıllardır fal baktırdığı biri var. O kadın Zarrab'ın davetiyle Miami'ye gidiyor. ve son gidişinde Zarrab'ın evinde Hadise'yle karşılaşıyor. Olan bitenden kimseye bahsetmemesi isteniyor. Falcı, Ebru Gündeş'e her şeyi anlatıyor" iddiasında bulunmuştu.

Onedio'nun iddiasına göre; Hadise ve Reza Zarrab'ın ilişkisini Ebru Gündeş'e söylediği iddia edilen falcının, 'Atiye' dizisinin uyarlandığı eser olan 'Dünyanın Uyanışı' kitabının yazarı Şengül Boybaş olduğu öğrenildi. 'Şuşu' lakaplı Şengül Boybaş, sadece iş insanlarına, ünlülere ve politikacılara fal bakıyor, yeni müşteri kabul etmiyor ve ne diyorsa doğru çıkıyormuş. Ünlüler, siyasetçiler, iş insanları Şengül Boybaş'ı oldukça ciddiye alıyor. Dünyaca ünlü top model Adriana Lima da, Şengül Boybaş'ı görmek için bir günlüğüne İstanbul'a gelmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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