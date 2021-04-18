Olay çıkartılan pastaneye 2 saat sonra da silahlı saldırı
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Olay çıkartılan pastaneye 2 saat sonra da silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da geldikleri pastanede tatlı istediklerini söyleyen şahıslar, olay çıkartıp işyeri sahibi ve oğullarına saldırdıktan 2 saat sonra da aynı işyeri bu kez pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Samsun'da geldikleri pastanede tatlı istediklerini söyleyen şahıslar, olay çıkartıp işyeri sahibi ve oğullarına saldırdıktan 2 saat sonra da aynı işyeri bu kez pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İlk olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.'ye ait pastaneye gelen şahıslar önce araçlarının kaza yaptığını, daha sonra da tatlı alacaklarını söyledi. Birden tehdit savurup işyeri sahibi İ.K. ve 2 oğluna yumruklarla saldırdıkları ileri sürülen kimliği belirsiz şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi. Oğulları ve kendisi darp edilen İ.K. bu sırada eline geçirdiği bıçak ile saldırganlardan birini sırtından bıçakladı. Saldırganlar işyerinden dışarı çıkan İ.K.'nin üzerine araç sürüp kaçtı. Pastanedeki kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Pastanedeki kavgada sırtından bıçaklanan 23 yaşındaki A.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. İ.K. ve çocukları da darp sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinde bulunan bir araçta 1 adet pompalı tüfek ile yola saçılan 4 adet tüfek fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan pastane sahibi İlyasköy Merkezi'nde olayla ilgili ifade verirken bu kez saat 21.45 sıralarında aynı pastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekli silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan 4 el ateş edip olay yerinden kaçarken, saldırı anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında işyerine 3 isabet oldu ve vitrin camları kırıldı. Polis olay yerinde 4 adet tüfekten çıkan kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-İHA-

Olay çıkartılan pastaneye 2 saat sonra da silahlı saldırı
Olay çıkartılan pastaneye 2 saat sonra da silahlı saldırı
Olay çıkartılan pastaneye 2 saat sonra da silahlı saldırı
Olay çıkartılan pastaneye 2 saat sonra da silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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