Olay basına yansıyınca parasını aldı
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Olay basına yansıyınca parasını aldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde av bayisi işleten Hasan Turan Çalışkan (23), Kütahya'da bir galericiye 71 bin liraya sattığı otomobilinin ödenmeyen 21 bin lirasını, olay basına yansıyınca aldı.

Olay basına yansıyınca parasını aldı
15.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:58
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde av bayisi işleten Hasan Turan Çalışkan (23), Kütahya'da bir galericiye 71 bin liraya sattığı otomobilinin ödenmeyen 21 bin lirasını, olay basına yansıyınca aldı.

Sandıklı'da av bayisi Hasan Turan Çalışkan, otomobilini satmak için internette ilan verdi. Çalışkan'ın aracına Kütahya'dan galericilik yaptığını söyleyen bir kişi talip oldu ve aracı Kütahya'ya getirmesini istedi. Çalışkan bunun üzerine aracı 7 Nisan'da bu kente götürdü. Hasan Turan Çalışkan, galeri işleten kişi ile anlaşarak 71 bin liraya aracını sattı. Noterde satış işlemleri yapılırken, galericilik yaptığını iddia eden kişi ve oğlu, Hasan Turan Çalışkan'a 17 bin 500 lira elden ödedi, 32 bin 500 lira havale ve 21 bin lira da EFT yaptı. Satış işlemleri sırasında Hasan Turan Çalışkan, 21 bin liralık EFT'nin iptal edildiğini fark etti. Bunun üzerine Hasan Turan Çalışkan, olay yerine polis çağırarak şikayetçi oldu. Hasan Turan Çalışkan'ın şikayetini sürdürmesi ve olayı basına yansıtması üzerine aracı alan Kütahya'daki kişi, Hasan Turan Çalışkan'a parasını ödedi. Paranın ödenmesinin ardından Çalışkan da polisteki şikayetini geri çekti.Hasan Turan Çalışkan, "İnternet aracılığıyla aracımızı Kütahya'da bir galeriye satmıştık. Bununla ilgili 21 bin lira alacağımız kalmıştı. EFT yapmışlardı bu parayı, daha sonra geri çekmişlerdi. Bu şahıslardan ve galericilerden şikayetçi olmuştuk. Bu konuyu basına yansıtmıştık. Haberler çıktı. Bunlar da bize birilerini gönderdi. Arabulucu gibi. Onlar da bize orta yolu bulmak istediklerini söyledi. Biz de paramızı alırsak şikayetimizi çekeceğimizi söyledik. Daha sonra emniyete gittik. Orada paramızı anlaşacak şekilde aldık. Şikayetimizden vazgeçtik. Ama tabi kamu davası devam ediyor" diye konuştu.


- Sandıklıafyonkarahisar

Kaynak: DHA

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