"Olası salgınlar 6G teknolojisiyle başlamadan önlenebilir"

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Bayat ve ABD'de 5G ve ötesi araştırmaları yürüten Dr. Volkan Sevindik, dünyada 5G uygulamalarında gelinen son durumu ve 6G teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Bayat ve ABD'de 5G ve ötesi araştırmaları yürüten Dr. Volkan Sevindik, dünyada 5G uygulamalarında gelinen son durumu ve 6G teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi. Dr. Volkan Sevindik, 6G teknolojisinde kullanılacak binlerce mikroskobik sensör yardımıyla mikro organizmaların tespit edilebileceğini ve olası salgınların başlamadan önlenebileceğini kaydetti.

2021 yılının ABD'de 5G'nin kurulum ve uygulama yılı olacağını ifade eden Prof. Dr. Oğuz Bayat, "6G konusundaki çalışmalar henüz araştırma aşamasında. Şu anda 6G ağının özellikleri tanımlanıyor. Bunun ardından standart geliştirme çalışmaları başlayacak. Bu aşamada baz istasyonu, çekirdek network ve diğer bileşenlerin özellikleri ayrıntılı şekilde belirlenecek" dedi.

6G, 2025 SONUNDA DEVREYE GİRECEK

Prof. Dr. Oğuz Bayat'ın verdiği bilgilere göre 6G'ye yönelik standart belirleme ve geliştirme çalışmalarına paralel, üreticiler de uygun yazılım ve donanımları geliştirme yolunda ilk testleri yapacak. Mevcut plana göre ilk testlerin 2025 yılında yapılması ve performans analizlerinin ortaya çıkarılarak 2025 yılının sonlarına doğru kullanıcıların hizmetine sunulması planlanıyor.

ABD'de 6G haberleşme teknolojilerinin hız ve veri gecikme gereksinimlerinin tartışılmaya başlandığını belirten Bayat, "2025 yılında 6G teknolojisine geçilmesi planlanıyor. 5G'den 6G'ye geçiş yazılım güncellenmesiyle sağlanacak. Dolayısıyla 6G'ye geçiş, 5G'ye geçişten çok daha hızlı gerçekleşecek" diye konuştu. 6G teknolojisinin 5G'de kullanılan frekanslardan daha yüksek frekanslar kullanacağını da belirten Bayat, "5G'den 50 kat daha hızlı olacak. 1 Terabit seviyesindeki hızlar kullanılmaya başlanacaktır" dedi.

5G'Yİ BİLMEDEN 6G ÇALIŞILAMAZ

Dr. Volkan Sevindik, bu alanda çalışmak isteyen akademisyen ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunurken 6G teknolojisi üzerinde çalışabilmek için 5G teknolojisini çok iyi bilmek gerektiğini vurguladı. Şu anda Türkiye'deki çalışmaların tümünün 5G çalışmaları olduğunu vurgulayan Sevindik, "Biz yaptığımız akademik çalışmaların sonuçlarının servis operatörleri tarafından kullanılmasını ve mevcut baz istasyonları yazılımlarına entegre edilmesini hedeflediğimizden, bu şekilde yapılan 6G çalışmalarının başlamadığını söyleyebiliriz. 5G'nin en önemli özelliklerinden biri veri iletiminde çok düşük gecikme yaşanması olarak gösteriliyor. 5G'de 1 milisaniye seviyesindeki gecikme 6G'de 0.1 milisaniye, yani 5G'dekitin onda biri seviyesindedir" diye konuştu.

YENİ TEKNOLOJİLER NESNELER İÇİN

Dr. Volkan Sevindik, yeni haberleşme teknoloji ve sistemlerinin insanlar için değil nesneler için geliştirilmeye devam edeceğini belirtti. Cep telefonu kullanıcılarının da yeni gelişmelerden yararlanacaklarını anlatan Sevindik şöyle konuştu:

"Mesela 4G teknolojisi aslında kullanıcının istediği birçok veri ve ses hizmetini veriyor. Nesnelerin interneti 5G ile başlayıp 6G ile devam edecek. Arabalarımız, yaşadığımız binalar, insansız uçaklar, yolcu uçakları ve kullandığımız birçok nesne hayatımızı kolaylaştırmak ve üretkenliğimizi artırmak için 6G ile internete bağlanacak."

ELİMİZİN ÜSTÜNDEKİ AKILLI BANTLAR

Dr. Volkan Sevindik, 6G altyapısı sayesinde teknolojinin insan yaşamına bugünkünden çok daha fazla nüfuz edeceğinin altını çizdi. Sevindik, "Örneğin elimizin üstündeki küçük bir akıllı bant yeni geldiğimiz bir ortamda daha önceden karşılaşılmamış bir bakteri veya virüs bulunup bulunmadığını bize haber verecek. Biz de ona göre o mekanda kalıp kalmamaya karar verebileceğiz. Bant üzerindeki yüzlerce mikroskobik sensör, ortamda ölçtükleri mikro organizmaları Sağlık Bakanlığı veri tabanına göndererek bir kontrol yapabilecek. Bu şekilde salgınlar daha başlamadan çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilecek. Bu şekilde binlerce uygulaması olacak 6G teknolojisinin hayatımıza büyük olumlu etkileri olacağı açık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı