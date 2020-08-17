"Olası Marmara Depremi Sonrası 6 Milyon Kişi Evsiz Kalacak"
Uzmanlar, Gölcük depreminden sonra olası Marmara depreminin kaçınılmaz olduğunda birleşiyor.
17.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:08
Uzmanlar, Gölcük depreminden sonra olası Marmara depreminin kaçınılmaz olduğunda birleşiyor. İTÜ İnşaat Fakültesi Betonarme Yapılar Grubu Öğretim Üyesi Beyza Taşkın Türkiye'nin 1999'dan bugüne, belirli konularda adımlar attığını söylese de olası sorunları çözmekten uzak olduğunun altını çiziyor
Kaynak: DailyMotion.com