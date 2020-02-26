Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı
Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı. Crop Trust deposunda yaklaşın 1.05 milyon tohum bulunuyor. Tohumlar eski 18 derecede saklanıyor
Norveç'in kuzeyindeki Savalbard Takımadaları'nda bulunan ve olası bir kıyamet senaryosuna karşı bitki çeşitliliğini devam ettirmeyi amaçlayan depoya 60 bin yeni tohum gönderildi.
Kuzey Kutbu'na yakın bir noktada olan Spitsbergen Adası'ndaki "Nuhun Gemisi" lakaplı depoda yaklaşık bir milyona yakın farklı meyve, sebze, ağaç ve yabani bitki tohumu bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle