Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı

26.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:59

Norveç'in kuzeyindeki Savalbard Takımadaları'nda bulunan ve olası bir kıyamet senaryosuna karşı bitki çeşitliliğini devam ettirmeyi amaçlayan depoya 60 bin yeni tohum gönderildi.



Kuzey Kutbu'na yakın bir noktada olan Spitsbergen Adası'ndaki "Nuhun Gemisi" lakaplı depoda yaklaşık bir milyona yakın farklı meyve, sebze, ağaç ve yabani bitki tohumu bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle