Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı
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Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı

Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı. Crop Trust deposunda yaklaşın 1.05 milyon tohum bulunuyor. Tohumlar eski 18 derecede saklanıyor

26.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:59
Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı

'in kuzeyindeki Savalbard Takımadaları'nda bulunan ve olası bir kıyamet senaryosuna karşı bitki çeşitliliğini devam ettirmeyi amaçlayan depoya 60 bin yeni tohum gönderildi.


Kuzey Kutbu'na yakın bir noktada olan Spitsbergen Adası'ndaki "Nuhun Gemisi" lakaplı depoda yaklaşık bir milyona yakın farklı meyve, sebze, ağaç ve yabani bitki tohumu bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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