Olası İdlib Harekâtı Öncesi Siviller: 'İki Aydır Toprak Kazıp Barınağımızı İnşa Ediyoruz'

Reuters haber ajansı İdlib'de sivillerin Suriye hükümetinin olası askeri harekatı öncesinde gıda va sığınak hazırlığı yaptığını ve harekatı engellemesi için Türkiye'ye umut bağladıklarını yazdı.

İdlib'de Reuters'a konuşan Hudeyfe el Şadad bir çocuğun yüzüne renkli bir plastik bardak takarak olası kimyasal silah saldırısına karşı hazırlık yapmaya çalıştığını söylüyor.

"Elimizdeki az şeylerle hazırlık yapmaya çaşıyoruz. Eğer kimyasal silahlarla vurulursak çocuklara kendimizce yapmaya çalıştığımız maskeleri takacağız" diyor 20 yaşındaki Şadad.

Şadad İdlib'in güneyindeki bir köyde, hamile karısı, üç çocuğu ve diğer 15 kişiyle birlikte yaşıyor.



Şadad'ın ağabeyi 35 yaşındaki inşaat işçisi Ahmed Abdülkerim evlerinin avlusunda 2012'den beri kazarak oluşturdukları barınağı gösteriyor.

Şadad mağaranın çıplak duvarlarındaki raflarda turşuları gösterirken "Gördüğümüz kadarıyla askeri hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bizler de siviller olarak mağara kazmaya başladık" diyor.

Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin yoğun olarak sığındığı İdlib vilayetinde yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bunun yaklaşık yarısı savaş sırasında buraya kaçarak sığınan siviller. Suriye'nin başka bölgelerinde silahlı muhalifler ve Suriye ordusu arasında yapılan anlaşmalar sonucu İdlib'e giden çok sayıda da militan var.

Geçen yıl Nisan ayında Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu Suriye hükümetine ait uçakların İdlib'de Han Şeyhun kasabasında sarin gazıyla kimyasal saldırı düzenleyerek 80 sivilin ölümüne neden olduğunu açıklamıştı.

Şam ve müttefiği Rusya ise bu suçlamaları reddediyor. İdlib sakinleri korku içinde.

Washington Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı operasyonlarda kimyasal silah kullanmaması konusunda aksi takdirde yanıt vereceği uyarsında bulunmuştu.



Rusya Salı günü İdlib'e hava saldırıları düzenledi.

Türkiye ise İran ve Rus liderleriyle Cuma günü Tahran'da yapacağı zirvede askeri bir operasyonu engellemeyi ümit ediyor.



"Bu bir medya savaşı" İdlib'de yaşayan siviller Reuters'a harekatın engellenebileceğini düşündüklerini aktarıyor.

Ma'arat el-Numan kasabasında yaşayan 50 yaşındaki eski inşaat işçisi Cafer Ebu Ahmed "İdlib'e bir saldırı olacağına inanmıyorum. Bu bir medya savaşı. Dünyanın büyük güçleri çoktan anlaştı ve topraklarımızı bölüştü" diyor.

Reuters, "Buna karşın yedi yıldır süren savaş Ahmed'e hazırlıklı olmayı öğretmiş. Ahmed ve ailesi kazmayı sürdürdükleri ve gıda depoladıkları barınakta son beş yıldır hava saldırılarından korunuyor" diyor.



"Tek garantör Türk kardeşlerimizdir"

Ahmed "İki aydır karım ve çocuklarımla birlikte hiç durmadan toprağı kazıyoruz. Bu mağara artık bizim korunağımız. Uzun süredir ihmal edilmişti o yüzden temizledik" dedi.

Bombardımanlar, hava saldırıları ve askeri operasyon haberleri arttıkça İdlib'te yerel yönetimler bir araya gelerek Türkiye'den koruma talep etti.

Maşuren köyünün 48 yaşındaki muhtarı Ahmed Şatam el Rüştü "Bizim için müzakerelerdeki tek garantör Türk kardeşlerimizdir" diyor.

Rüştü, Türkiye'nin İdlib'de kurduğu 12 gözlem noktasını hatırlatarak bu tutumu 'Türkiye'nin İdlib halkını koruma taahhütü' olarak niteliyor.

Ahmed el Şadad "Türk sınırına kaçma konusunda evlerimizden çıkacağımızı sanmam. Bombalar bizi vuracak. İdlib'den başka gidecek yer yok." diyor.