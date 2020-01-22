Olası bir kar yağışı için hazırlıklar yapıldı
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Olası bir kar yağışı için hazırlıklar yapıldı

Megakent İstanbul'un tepeleri geçtiğimiz günlerde beyaza bürünürken merkez noktalar için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyarılarına devam ediyor.

22.01.2020 06:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 06:10
Olası bir kar yağışı için hazırlıklar yapıldı

Megakent 'un tepeleri geçtiğimiz günlerde beyaza bürünürken merkez noktalar için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyarılarına devam ediyor.


İstanbul kar yağışına hazır


Yakın zamanda kar yağışının etkili olacağı ihtimaline karşılık yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ve Karayollarına bağlı kar küreme ve yol tuzlama araçları D100 Karayolu ile birlikte İstanbul'un çeşitli noktalarında gece boyunca nöbet tuttu. Ana arterlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gece boyunca tetikte bekleyen ekiplerin nöbetlerine sabah saatlerinde de devam edeceği öğrenildi. Araçların seyir halindeyken kaymaması için ekipler aralıklarla yolları tuzladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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