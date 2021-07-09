Olarenwaju Kayode Yeniden Demir Grup Sivasspor'da!
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Olarenwaju Kayode Yeniden Demir Grup Sivasspor'da!

Dugout - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Olarenwaju Kayode'yi yeniden renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak kadromuza kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren futbolcu Olarenwaju Kayode'nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya varıldı.

Demir Grup Sivasspor, Olarenwaju Kayode'yi yeniden renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak kadromuza kattığı ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren futbolcu Olarenwaju Kayode'nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya varıldı.

Olarenwaju Kayode Yeniden Demir Grup Sivasspor'da!

Kaynak: Dugout

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