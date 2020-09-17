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2010 yılından beri futbolda profesyonel kariyerine devam eden Olarenwaju Kayode hakkında merak edilenler haberimizde. Olarenwaju Kayode kimdir? Olarenwaju Kayode hangi takımda oynuyor? Olarenwaju Kayode kaç yaşında?

OLARENWAJU KAYODE KİMDİR?

8 Mayıs 1993 tarihinde Nijerya'nın Ibadan adlı şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımı ile futbol kariyerine ilk adımı attı.

Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas'a transfer olan Kayode sırasıyla;

AFAD Djekanou

Luzern

Heartland

Maccabi Netanya

Austria Wien

Manchester City

Girona

Shakhtar Donetsk forması giydi.

Kayode, geçtiğimiz sezon ise ülkemizde Gaziantep FK forması giydi.

KAYODE MEVKİ

Baş mevki : Santrafor

Yan mevki : Sol kanat, sağ kanat

KAYODE PİYASA DEĞERİ

2.50 milyon Euro olarak belirtilmişti. Son güncelleme ile 4 milyon Euro olarak değişti.