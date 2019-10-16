16.10.2019 18:39

Olağanüstü toplanan meclis üyelerinden TSK'ya asker selamlı destek

AFYONKARAHİSAR İl Genel Meclis (İGM) üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek olmak için olağanüstü toplanarak, asker selamı verdi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) mensubu üyeleri olağanüstü toplanma kararı aldı. Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda meclis üyeleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere tam destek vererek, hep birlikte asker selamı verdi. Afyonkarahisar merkezinin yanı sıra 17 ilçeden gelen 4'ü kadın toplam 50 meclis üyesi "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğimizin yanındayız" sloganıyla açıklamada bulundu.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban, TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonu sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Çoban, "Bizler şu anda siyasi görüşlerimizi, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak konu ülkemiz olunca, konu TSK olunca konu teröre karşı ortak bir harekat olunca hepimiz görüşlerimizi bir tarafa bıraktık. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için büyük bir kahramanlık örneği sergiliyor. İşte biz de ülkemizin yanında olduğumuzu TSK'nın yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla bir araya geldik" dedi.

BÖLGENİN HUZUR VE GÜVENİ İÇİN ORADAYIZ

İGM üyeleri adına TSK'ya destek açıklamasını MHP'li Üye Ahmet Zeki Ertürk okudu. Harekatın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söyleyen Ertürk, şöyle konuştu:

"Sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına almaya çalışan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından İGM üyeleri birlikte fotoğraf çekinmelerinin ardından harekatta görev alan askerlere asker selamı vererek destek verdiler.

Kaynak: DHA