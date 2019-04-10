Olağanüstü İtiraz Yoluna Başvurulacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Arzumuz, seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır." dedi.

Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 26-27-28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Muhalefetin "YSK'ye baskı yapılıyor" iddiasını hatırlatan Çelik, "Kendilerini, 'YSK'ye baskı yapılıyor' diyerekten AK Parti'ye attıkları bu iftira sebebiyle özür dilemeye davet ediyorum." diye konuştu.

İstanbul seçimlerine yapılan itiraz sürecine ilişkin Çelik, "Arzumuz, seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir. İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde seçim sonuçlarının değerlendirildiğini, seçim sonuçlarından duyulan memnuniyetin dile getirildiğini kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'i okuma tavsiyesi

İtalya Parlamentosu'na 1915'te yaşanan olaylarla ilgili gelen önergeyi şiddetle kınayan Çelik, "Bu meselede, hiçbir şekilde bu ilişkilerin normalleşmesini istemeyen Ermeni diasporasının oyununa geliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyelilere yapılan yardımları kesme kararı almasına da değinen Çelik, "Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz. Bu belediye başkanı Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlıyor. Kendisine o öptüğü Kur'an-ı Kerim'i okuma tavsiyesinde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Ankara Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesine ilişkin ise "Yeryüzünde hayatı paylaştığımız bu canlılara karşı yapılmış eylemin, insana karşı yapılmış eylemden farkı yoktur. Cumhurbaşkanımız hayvanları korumayla ilgili yasa konusundaki hassasiyetini en yüksek düzeyde dile getirdi. Bu konularda yaptığı konuşmalarda da topyekun devlet kurumlarını uyardı. Bu konuda hassasiyet çok yüksektir." dedi.

Kaynak: AA