Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı (Karar No: 43)

İl Hıfzıssıhha Meclisi 03. 06. 2021 tarihinde Saat: 14: 00'da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır.

İl Hıfzıssıhha Meclisi 03. 06. 2021 tarihinde Saat: 14: 00'da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının 01. 06. 2021 tarih ve 8878 Genelgesi, 01/06/2021 tarih ve 40 Nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararıyla ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22. 00­05. 00 saatleri arasında? Pazar günleri ise Cumartesi saat 22. 00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01. 06. 2021 tarihli ve 133681 sayılı yazısında? tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, Osmaniye İli Merkez İlçesinde Alibeyli Mahallesi, Rızaiye Mahallesi ve Selimiye Mahallesinde muhtarlık seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29'uncu ve 33'üncü maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep edilmektedir.

Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının detayları 01. 06. 2021 tarihli ve 133681 sayılı yazısı ve ekinde belirtilen muhtar seçimlerinde?

Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak, kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda Valiliğimizce?

6 Haziran 2021 Pazar günü muhtarlık seçimi yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanmasına/alınmasına, Muhtarlık seçimi yapılacak ilimizde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezinin 6 Haziran 2021 Pazar günü çalışır halde bulunması sağlanarak, seçim günü olayları ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirilmesine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 79'uncu ve 82'nci maddelerinde yer verilen? seçim günlerinde emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşıyamayacakları ve seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade edilmemesine, Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına, Yenilenmesine karar verilen seçimlerde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde planlamaların yapılması, muhtar seçimlerinde adayların aralarındaki husumetlerde dikkate alınarak yaşanması muhtemel gerilimlerin önüne geçilmesi, seçimin güven ortamında geçmesi ve istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla mahallin şartlarına göre gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesinin sağlanmasına, Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre