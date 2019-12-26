26.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:13

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA