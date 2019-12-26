Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Örgüte destek için...
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Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Örgüte destek için...

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Örgüte destek için Bank Asya'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi" dedi.

26.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:13
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu,

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, "Örgüte destek için 'ya yatırılan para tutarının 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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