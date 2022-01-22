Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı
OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı.Haber: ANKARA,
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