Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı - Haberler
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Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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