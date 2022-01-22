Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu görev süresi 1 yıl uzatıldı. - ANKARA
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