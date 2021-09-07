Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Kızılcahamam Belediyesi Amatör Spor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu İlanıYönetim Kurulumuz toplanarak; 22 Eylül 2021 Çarşamba günü Olağanüstü Genel Kurulumuzun yapılmasına; toplantının saati: 14.

Kızılcahamam Belediyesi Amatör Spor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu İlanıYönetim Kurulumuz toplanarak; 22 Eylül 2021 Çarşamba günü Olağanüstü Genel Kurulumuzun yapılmasına; toplantının saati: 14. 00'de aşağıdaki gündem maddeleri ile Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirilmesine, çoğunluğun sağlanamadığı takdirde, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat: 14. 00'de aynı yerde aynı gündem ile yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurulumuzun üyelerimizde duyurusunun internet sitemizde ilan edilerek duyurulmasına ve toplantı giderlerinin derneğimiz bütçesinden karşılanmasına karar verilmiştir. GÜNDEM: 2- Divan Teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması, Müzakeresi ve Ayrı Ayrı İbra Edilmesi, 4- Tahmini Bütçenin Müzakeresi ve Oylanması, 5- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve A. A. S. K. Federasyonu Temsilcilerinin Seçilmesi, 6- Dilek ve Temenniler,

Kaynak: Habermetre