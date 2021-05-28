Olağan Şiir'in 20. sayısı okurlarla buluştu
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Olağan Şiir'in 20. sayısı okurlarla buluştu

Olağan Şiir'in 20. sayısı okurlarla buluştu
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 20. sayısı raflardaki yerini aldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir'in 20. sayısı raflardaki yerini aldı.

Dergide bu ay "Şiirin misyonu insanlaştırmadır" sözüyle şair Hüseyin Akın dosya olarak ele alındı.

Dosyada Akın'ın, Zafer Acar'la gerçekleştirdiği söyleşi ve şair hakkındaki incelemeler bulunuyor. Derginin kapağında ise Zafer Acar'ın "Fabrika" isimli şiiri okurların beğenisine sunuluyor.

Derginin sunuş yazısında, şiirin arz-talep cihetinden edebiyat kamusu tarafından kabullenilmeyen bir kayıp yaşadığını, dergi olarak okunabilir, anlaşılabilir ve hayata dahil edilebilir şiir üzerinde durduklarını dile getiren Aykut Nasip Kelebek, "Okuru yeniden ikna etmek asla imkansız değil. Yetenekli, vizyon sahibi ve çağına sırt çevirme kolaycılığını değil çağını mümkün mertebe dönüştürmeyi seçen 'romantik' beş-on şairle kısa zamanda başarılabilir bir şey bu bizim söylediğimiz." ifadelerini kullandı.

Olağan Şiir'in yeni sayısında ayrıca Akın'ın "Çaysızlık" eserinin yanı sıra aralarında Hüseyin Peker'in "Bergamalı Nazmi", Hüseyin Kalyan'ın "9. Gün", Mahsum Oğrak'ın "Atak" ve "Hüseyin Akın Şiirini 'Söz Sanatları' Üzerinden Okuma", Samet Kara'nın "Tez Konusu: Ölüm"ün bulunduğu birçok yazı yer alıyor.

Dergi, Turkcell Dergilik uygulamasının yanı sıra "www.tded.org.tr" adresinden de okunabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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