Olağan kurul toplantısı yapıldı
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Olağan kurul toplantısı yapıldı

Olağan kurul toplantısı yapıldı
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu haziran ayı olağan kurul toplantısını TSO toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu haziran ayı olağan kurul toplantısını TSO toplantı salonunda gerçekleştirdi.

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük'ün başkanlığında toplanarak Haziran Ayı olağan gündem toplantısını gerçekleştirdiler. Serap Küçük ve İcra Komitesi Üyeleri ile gerçekleşen toplantıda, Mayıs boyunca düzenlenen ve katılım sağladıkları etkinlikler özetlenirken, Haziran ayı içerisinde düzenlenecek olan ve katılım sağlayacağı organizasyonlar belirlendi ve gerekli görev dağılımları yapıldı.

Toplantının devamında, il ve ilçe oda-borsa tarafından belirlenmiş İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri arasından TOBB Düzce Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkan Yardımcılığına Emine Kurtay seçildi. - DÜZCE

Olağan kurul toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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